Дружный коллектив: женщина попыталась отравить коллег выпечкой со слабительным

Работница одной американской компании задумала накормить коллег пирожными со слабительным. Однако злой умысел женщины был раскрыт, и полиция изъяла выпечку с отравой.



Праздник в городе Сеслайн был посвящен уходу из организации коллеги 47-летней работницы. Во время мероприятия злоумышленница планировала проучить всех присутствовавших изощренным способом, накормив их слабительным.

Выпечку изъяли приехавшие правоохранители. К ним обратилось начальство фирмы, которое случайно узнало о намерении сотрудницы принести отравленное лакомство на вечеринку.

Сначала злоумышленница отрицала, что в пирожные добавлено слабительное. После угрозы полицейских провести анализ выпечки женщина испугалась и призналась в содеянном. Это избавило ее от судебного разбирательства, передает телеканал "360".

Несмотря на раскаяние американки, работодатель не рискнул продолжать с ней сотрудничество. Никто не знает, что может прийти в голову женщине с непростым характером в следующий раз.

По словам работников компании, у американки были напряженные отношения с увольнявшимся коллегой. Видимо, недоброжелательница захотела "скрасить" прощальный вечер своеобразным сюрпризом.

По мнению полиции, инцидент мог иметь серьезные последствия, если бы сотрудники организации съели принесенные пирожные. "Подобное можно часто увидеть в комедиях или на телешоу, но в реальной жизни такой поступок является преступлением", – отметил представитель правоохранительных органов.