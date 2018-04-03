Зачем подростки по всему миру втягивают презервативы в нос

В интернете набирает бешеную популярность новый феномен, который может вызвать у многих недоумение или даже отвращение. Подростки стали делиться роликами, в которых молодые люди и девушки втягивают презервативы в нос, а затем выплевывают их.

Опасное для жизни явление назвали вдыханием кондомов. Суть флешмоба заключается в том, чтобы резко втянуть средство контрацепции через ноздрю. По задумке, вдыхать презерватив необходимо до тех пор, пока он не опустится по носоглотке, после чего контрацептив вытягивают пальцами изо рта. Особое признание получают те, кто может проделать этот трюк без помощи рук, передает телеканал "360".

Любопытно, что впервые видео на данную тематику стали появляться еще пять лет назад, однако только сейчас этот странный процесс неожиданно взорвал интернет и начал набирать огромное количество просмотров. По мнению экспертов, каждый новый подростковый вызов в разы опаснее предыдущего, так как тинейджеры готовы на все ради популярности и лайков.

Напомним, что в начале 2018 года в Сети распространился Tide Pod Challenge. Блогеры выкладывали видео, где они поедали капсулы с гелеобразным стиральным порошком. Врачи неоднократно называли такую забаву смертельно опасной. В феврале один из блогеров попытался запустить акцию, посвященную обжиганию частей своего тела на кухонной плите.

