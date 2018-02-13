Омерзительный флешмоб: женщины хвастаются обвисшей грудью

Девушки со всех уголков света выкладывают в Instagram фото своих прелестей. Новый флешмоб "обвисшая грудь" призван показать красоту женского тела.

Начала все блогер из Великобритании Чедера Эгрю. Девушка несколько месяцев назад запустила движение в соцсетях с хэштегом #SaggyBoobsMatter, чтобы доказать, что в обвисшей груди нет ничего уродливого.

