Здание Госдумы ждет ремонт

Законодательная деятельность – тяжелый и кропотливый труд, для которого должны быть созданы все необходимые условия. Нынешнее здание Госдумы не ремонтировалось уже 25 лет, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Но от нового, дорогостоящего парламентского центра депутаты отказались. Вместо этого было решено реконструировать старое здание. Это позволит не только отремонтировать и обновить место работы законодателей, но и сэкономить массу бюджетных средств.

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