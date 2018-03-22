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Политика

Лондон решился на новую подлость в войне с Москвой

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Cpna
Лондон уговаривает европейские столицы брать с него пример. Тереза Мэй считает, что все страны ЕС должны выслать российских дипломатов.

Продолжение: Появилась неожиданная версия отравления Скрипаля
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Правительство Владимира Путина представляет серьезную угрозу для всей Европы. И такая ситуация будет длиться годами, если европейцы не предпримут решительных шагов. С таким посланием, по данным Bloomberg, намерена обратиться 22 марта к коллегам Тереза Мэй на саммите ЕС.

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Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что на встрече будет обсуждаться вопрос о Сергее Скрипале. Канцлер Германии Ангела Меркель на фоне этого призвала Россию доказать свою непричастность к случившемуся. Осведомленные источники издания добавили, что речь о санкциях пока не идет.

Напомним, что бывший офицер ГРУ, по совместительству агент британской разведки Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией попал под воздействие нервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери 4 марта. Буквально через несколько часов Лондон обвинил в отравлении Москву. Мэй сообщила 14 марта о высылке 23 российских дипломатов. Россия указала на абсурдность обвинений и ответила зеркально, объявив персонами нон грата британских сотрудников.

Российский МИД провел 21 марта брифинг по вопросу отравления Скрипаля и его дочери, однако представитель Великобритании встречу бойкотировал. "Наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие руководителя британской дипмиссии.

В МИДе подчеркнули, что Лондон выдвигает голословные обвинения, не предоставляя доказательств и не позволяя российской стороне исследовать какие-либо улики. Все, что ей известно, – заявления британцев о каком-то "Новичке" и нападении России на Англию. При этом речь в действительности идет о нападении на граждан России, напомнил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИДа Владимир Ермаков. Дипломат подчеркнул, что российская сторона в шоке от экспертных оценок британских политиков по этому делу.

Автор: Андрей Евлампиев22 марта 2018, 08:34

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