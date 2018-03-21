Победившая рак груди внучка Сталина стала ясновидящей

Единственная внучка Иосифа Сталина получила дар ясновидения после страшной болезни. С тех пор она ищет по фото без вести пропавших людей и предсказывает события мирового масштаба.

Дочь иммигрировавшей из СССР Светланы Аллилуевой, которая, в свою очередь, является наследницей Иосифа Сталина, открыла у себя способности ясновидящей после перенесенного рака груди. Из-за дешевой медицинской страховки 47-летняя Крис Эванс была вынуждена ждать каждого приема онколога часами в живой очереди. Именно тогда у нее и начались первые видения, сообщает EG.ru. Сверхъестественные способности стали подарком для женщины после страшной болезни. В городе Портленд, где Эванс содержит маленький антикварный магазин, ее называют ведьмой – теперь не только за экстравагантный внешний вид.

Как правило, видения приходят к женщине по утрам, когда она подходит к карте и ее палец сам указывает на место, где скоро должно произойти что-то ужасное. Эванс не говорит по-русски, и до недавних пор ее знаменитый дед был для нее лишь известной личностью из далекой страны, передает teleprogramma.pro. Однако позже, открыв в себе силы экстрасенса и установив связь с потусторонним миром, она выяснила, что Сталин тоже мог заглядывать за грань реальности. Женщина заявила, что если дачу ее деда снесут, начнется третья мировая война.

Напомним, Крис Эванс (Ольга Питерс при рождении) появилась на свет 21 мая 1971 года в семье иммигрировавшей из СССР в 1966 году Светланы Аллилуевой и американского архитектора Уэса Питерса, руководившего строительством Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Помимо увлечений потусторонним миром и предсказаниями, женщина открыла небольшой антикварный магазин, специализирующийся на торговле магическими атрибутами.