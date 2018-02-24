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Общество

Страшные тайны: Иосиф Сталин

Иосиф Сталин. Фото: GLOBAL LOOK press
Иосиф Сталин – одна из самых противоречивых и загадочных фигур как в отечественной, так и в мировой истории. У вождя народов было много "скелетов в шкафу", которые он тщательно скрывал даже от своих ближайших соратников. 
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По официальной версии отцом Сталина, родившегося 18 декабря 1878 года в Гори, был сапожник Виссарион Джугашвили. Родителем он был, прямо скажем, не самым хорошим. Много пил, в приступах ярости избивал жену. Доставалось от пьяницы и маленькому Иосифу.

Впрочем, есть версия, что отцом Сталина был вовсе не Виссарион Джугашвили. Некоторые историки приписывают отцовство князю Маминошвили – дальнему родственнику матери будущего вождя народов Екатерины Георгиевны.

По другой, не менее интригующей версии, отцом Сталина мог быть знавший Маминошвили путешественник Николай Пржевальский. В пользу этой версии говорит внешнее сходство исследователя и вождя народов.

Доказательством каждой из этих двух версией служит тот факт, что маленький Иосиф был принят в духовное училище, тогда как выходцам из бедных семей путь туда был заказан. Некоторые утверждают, что попал Джугашвили в учебное заведение именно по протекции потенциальных отцов – Маминошвили или Пржевальского.

Кроме того, необходимо отметить, что будущий вождь народов был единственным выжившим ребенком у своей матери. Возможно, сказались хорошие дворянские гены. О контактах потенциальных отцов с маленьким Иосифом никаких сведений не сохранилось, однако почти доподлинно известно, что Маминошвили передавал Екатерине Георгиевне денежные средства на воспитание ребенка то ли от себя самого, то ли от Пржевальского.

Фото: wikipedia.org

"Вроде царь"

После того, как Сталин занял видное место в партийной иерархии и стал главой государства, его мать переселилась во дворец, в котором ранее жил кавказский наместник. Но Екатерина Георгиевна жила там скромно, занимая лишь одну крохотную комнатку. Оттуда она часто писала своему сыну, причем делала это на грузинском, поскольку русского языка так и не выучила.

Иосиф Виссарионович, занятый то делами революции, то партийными вопросами, то борьбой с "врагами народа"  писал Екатерине Георгиевне редко, ибо знал грузинский язык не слишком хорошо. Посещал он ее тем более редко. Всю ответственность по ее содержанию и уходу он переложил на своего ближайшего соратника – Лаврентия Берию. 

Тем более не часто он приезжал к своей матери. Один из таких визитов был в октябре 1935 года. Тогда Сталин спросил у матери, почему она иногда била его в детстве, на что та ответила, что именно благодаря такому жесткому воспитанию он и добился высот.

Глядя на своего сына Екатерина Георгиевна спросила, чем же он теперь занимается. "Царя помнишь? Ну, я вроде царь", – ответил Сталин. Женщина посмотрела на него и как бы с грустью сказала, что лучше бы он стал священником.

Фото: wikipedia.org

Специфическое чувство юмора

Несмотря на свою строгость и суровость, вождь народов иногда любил пошутить. Но шутки были весьма специфическими, порой заставлявшими покрыться холодным потом того, кому они были адресованы.

Так, артист Михаил Геловани, который в 1930-е годы исполнял роль Сталина в революционно-исторических картинах, как-то попросил вождя народов разрешения пожить на его даче у озера Рица в Абхазии.

Когда Коба спросил, зачем ему это нужно, актер ответил, что готовится к съемкам в новом фильме и хочет вжиться в образ главы государства. "Тогда пусть начнет с туруханской ссылки", – мрачно пошутил Сталин.

Не гнушался вождь народов и пошлых шуточек. В 1930-е годы, в связи с коллективизацией, на одном из совещаний с руководителями областей стоял вопрос об увеличении поставок зерна. Один из местных руководителей решил сострить, напомнив Сталину о французской поговорке, что даже самая прекрасная женщина не может дать больше того, что у нее есть. "Зато она может дать дважды", – ответил вождь и посмеялся.

Внебрачный сын

Во время ссылки в Сибирь Коба жил в семье Перепрыгинах, где познакомился с несовершеннолетней Лидией. Девушка забеременела от Джугашвили, вскоре у нее родился сын, которого назвали Александром. Сам же Сталин официально свое отцовство не признавал.

Тем не менее, о своем сибирском сыне вождь народов помнил и дважды пытался забрать его в Москву. Первый раз в начале 1920-х годов, но Лидия Платоновна ребенка не отдала, несмотря на то, что ему пообещали рост в достатке под присмотром отца. Когда за Александром приехали во второй раз, а было это 10 лет спустя, он сам отказался ехать в столицу.

Сталин и религия

Несмотря на жесткую антирелигиозную кампанию в СССР, Сталин, по некоторым данным, был верующим. Атеистическую литературу он презрительно называл "антирелигиозной макулатурой". Как утверждает историк Сергей Фомин, зимой 1941 года, когда немецкие войска стояли у ворот Москвы, Сталин приказал совершить облет чудотворной Тихвинской иконы Богоматери на самолете вокруг столицы. Москва, как известно, выстояла и не покорилась врагу.

Сталин оставался тайно верующим человек, говорил один из его ближайших соратников Артем Сергеев. А секретарь Боржомского райкома партии Д. Ломошвили вспоминал, что однажды мать попросила у своего сына поклясться, что тот не убивал царя. Сталин поклялся, что не имел к этому отношения и перекрестился.

Московская паника

В октябре 1941 года, когда немцы вплотную подошли к Москве, встал вопрос об эвакуации столицы и партийного руководства в Куйбышев (ныне Самара). Город был далеко от границы и в целом хорошо защищенным от войск неприятеля. В самой столице поползли слухи о скором сдаче города немцам, началась паника.

Утром 15 октября на заседании Государственного комитета обороны, на котором председательствовал Сталин, было решено немедленно, в течение суток организовать эвакуацию в Куйбышев. Сначала предполагалось, что первыми уедут члены политбюро, а затем вождь народов. Но его соратники решили ехать вместе с ним.

Отъезд был назначен на утро 16 октября. Сталин приехал в Рогожско-Симоновский тупик, где для него уже был подан поезд. Он взошел на перрон, но в вагон не заходил. Целый час он ходил по платформе в раздумьях, а потом развернулся, сел в машину и поехал обратно. Вскоре порядок в Москве был восстановлен.

Книжный червь

Вождь народов очень любил провести время за книгой. Каждый день он старался читать около 300 страниц, постоянно занимался самообразованием. По словам свидетелей, личная коллекция Кобы насчитывала более пяти тысяч книг.

Издания были самые разные: история, география, философия, экономика, теория марксизма и многое другое. Были даже сочинения древних историков – Ксенофонта и Геродота, а также 12 томов "Истории государства Российского " Карамзина.

Психическое расстройство

После смерти вождя народов на кафедре биохимии Московского медицинского института было произведено вскрытие, которое показало, что Сталин страдал церебральным атеросклерозом. Процедуру проводил Александр Мясников - один из врачей, наблюдавших главу государства в последние годы его жизни.

Доктор сделал заключение, что атеросклероз артерий головного мозга мог вызвать излишнюю жестокость  и подозрительность вождя народов, спровоцировать серьезное расстройство его психики и утерю возможности адекватно оценивать людей и события. В сущности, государством последние годы управлял психически нездоровый человек, который проецировал свое расстройство на внутриполитическую жизнь страны. Неслучайно именно последние годы жизни Кобы были отмечены самыми жестокими репрессиями за весь период его правления.

Автор: Иван Поляков24 февраля 2018, 10:00

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