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Общество

Как Сталин издевался над тихоней-женой

Надежда Аллилуева. Фото: Dni.Ru
Во времена перестройки самым ненавидимым и презираемым персонажем отечественной истории стал Иосиф Сталин. Во многом такое отношение к вождю народов подогревали открывшиеся с началом либерализации общественно-политической жизни ранее неизвестные факты о его эпохе. Одной из таких тайн была судьба супруги Сталина – Надежды Аллилуевой. Как утверждают некоторые историки, она покончила с собой, более не в силах терпеть совместную жизнь с Иосифом Виссарионовичем. По другой версии, была убита по его же приказу.
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Трагичная судьба внучки Никиты Хрущева

Как гласит семейное предание Аллилуевых, как-то двухлетняя Надя играла на набережной, оступилась и упала в море. От неминуемой гибели девочку спас 23-летний молодой грузин – Иосиф Джугашвили.

Спустя некоторое время ее семья перебирается в Санкт-Петербург. Там 16-летняя Аллилуева вновь встречает Джугашвили, только что вернувшегося из сибирской ссылки. Юная девушка без памяти влюбляется в лихого революционера, который был старше ее более чем на 20 лет.

Два характера

К тому моменту за плечами будущего вождя народов, взявшего себе псевдоним Сталин, был не только опыт революционной борьбы, но и короткий брак с Екатериной Сванидзе. Супруга умирает через полгода, оставляя его с пятимесячным сыном Яковом на руках. Первенцем занимались родственники, сам же отец, погруженный в пучину борьбы за права трудящихся, практически не уделял внимания воспитанию наследника.

Влюбившуюся в Сталина Аллилуеву наличие у него малолетнего сына не смущало. Весной 1919 года, в самый разгар гражданской войны, они официально регистрируют брак. Надежде было 18 лет, Иосифу – почти 40. Уже давно сложившаяся личность, он обладал властным характером и не любил возражений.

Фото: Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС

Попавшую в его руки 18-летнюю Аллилуеву, кротко смотрящую на него карими глазами, полными любви и обожания, он хотел перестроить на свой лад, сделать беспрекословно подчиняющейся и верной подругой, которая не смеет возразить против его решений.

Супруга диктатора

В конце 1920-х Сталин выходит победителем из ожесточенной внутрипартийной борьбы и сосредотачивает в своих руках власть. Несмотря на то что вождь народов мог позволить себе все, что желал, свою жену он держал в черном теле. Хранившиеся в семье вплоть до 1950-х вещи Аллилуевой были изношены и покрыты заплатками, утверждали очевидцы, бывавшие в их доме.

Она сама по себе была сдержанным человеком, многое таила в себе. Сталин же был любителем застолий, зачастую продолжавшихся ночи напролет. Он справедливо считал, что у пьяных развязывается язык, а значит, в такие моменты они могут сказать то, что по тем или иным причинам не услышишь от них трезвых.

"Я тебе не эй!"

В 1926 году терпение Надежды лопнуло: она забрала детей и уехала к отцу в Ленинград. Возвращаться к мужу она не желала. Но вскоре передумала. Как утверждают некоторые историки, на такой шаг она решилась из-за страха перед вождем.

Фото: wikipedia.org

Другие утверждают, что Аллилуева все еще любила мужа и не хотела расставания, какой бы сложной ни была их совместная жизнь. Тем не менее отношения продолжали трещать по швам.

Надежде было все труднее жить с самовластным, не терпящим никакой критики вождем народов.

Трагическая развязка наступила 7 ноября 1932 года на банкете по случаю 15-й годовщины Октябрьской революции. Со слов очевидцев, Аллилуева не захотела пить алкоголь, тогда Сталин грубо приказал супруге "Эй, ты, пей!" "Я тебе не эй!" – ответила она. Взбешенный вождь народов швырнул ей в лицо апельсиновые корки.

Она тотчас покинула банкет и уехала домой. Живым ее больше не видел никто. 9 ноября Надежду обнаружили мертвой в кремлевской квартире. Рядом с ней был найден пистолет системы "Вальтер". Согласно официальной версии, она покончила с собой.

Причины трагедии

Смерть супруги вождя народов оставила множество загадок. Одна из главных – что толкнуло Аллилуеву на суицид. По мнению внучки Сталина Галины Джугашвили, причина – в том самом инциденте на банкете в честь Октябрьской революции. После ссоры Надежда уехала на кремлевскую квартиру, а ее супруг отправился на дачу. Она несколько раз пыталась связаться с супругом тем вечером, но он бросил трубку и больше не подходил к телефону.

"Чем это обернется, дед предвидеть не мог", – вспоминала позднее внучка вождя народов.

По другой версии, семейные неурядицы здесь ни при чем. Как заявлял приемный сын Сталина Артем Сергеев, причиной самоубийства послужили проблемы со здоровьем. Аллилуеву мучили страшные головные боли из-за неправильного сращивания костей черепного свода. Не в силах выносить страдания, она покончила с собой. Впрочем, ссора с мужем, безусловно, могла ухудшить и без того тяжелое эмоциональное состояние женщины.

Иосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и Климент Ворошилов и женой Екатериной. Фото: wikipedia.org

Ревность

Другая версия трагедии – ревность. Как свидетельствовал Вячеслав Молотов, Надежда была большой ревнивицей и зачастую совершенно необоснованно подозревала мужа в связях с другими женщинами. В свою очередь Никита Хрущев рассказывал, что в ту роковую ночь, после празднования 15-й годовщины Октября, вождь народов не пришел домой ночевать. Аллилуева стала звонить на дачу, где ей сообщили, что муж находится в обществе некой красивой женщины. Услышав это, она якобы и покончила с собой.

"Недовольство и раздражение, загоняемое внутрь, сжимавшееся внутри все сильнее и сильнее как пружина, должны были, в конце концов, неминуемо кончиться взрывом", – писала позднее о матери дочь вождя народов Светлана Аллилуева.

Убийство

Однако знавшие Надежду люди напрочь отвергали версию о суициде: по их мнению, Аллилуеву могли убить. Такое объяснение случившегося получило популярность во времена перестройки, когда всячески очернять вождя народов и его эпоху стало "модно, прогрессивно и демократично".

Так, некоторые утверждали, что она была застрелена чуть ли не по личному приказу супруга. Ему якобы донесли, что Надежда была связана с пресловутыми врагами народа. По другой версии, которую серьезные историки считают совершенно абсурдной, супруга вождя якобы имела связь с его сыном от первого брака Яковом. Узнав об этом, Сталин собственноручно прикончил супругу.

Автор: Иван Поляков23 ноября 2017, 21:04

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