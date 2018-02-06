11-летняя девочка внезапно родила 14-летнему брату
Девочку с жалобами на боли в животе привезли в госпиталь родители. Они были уверены, что у дочери кишечное расстройство.
Каково же было удивление, когда в ходе медицинского осмотра выяснилось, что маленькая пациентка беременна. После родов в больницу была вызвана полиция. Под подозрение попал 14-летний брат юной матери.
По местным законам подростку не грозит какая-либо уголовная ответственность, сообщает The Sun. В 2013 году в Испании был повышен возраст согласия с 13 до 16 лет. Исключение делается в случае, если в контакт вступают подростки с небольшой разницей в возрасте.
Более того, испанское законодательство не запрещает инцест при условии, что родственники вступают в половые отношения добровольно. Чтобы поставить точку в этой истории, будет проведена ДНК-экспертиза. В местном Департаменте здравоохранения этот случай назвали исключительным.
Ранее в Омске 12-летняя девочка забеременела от своего отца. Интересное положение подростка обнаружилось случайно. Мать школьницы привела ее к врачу из-за постоянных жалоб на недомогание – головокружение и тошноту.
Обследование показало, что у ребенка поздний срок беременности, который предполагает лишь один выход – роды. После открывшихся обстоятельств мать подростка обратилась в полицию.
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