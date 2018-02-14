Жена Лени Голубкова умерла от гриппа в 46 лет

Владимир Пермяков, создатель образа Лени Голубкова из рекламных роликов 90-х финансовой пирамиды "МММ", рассказал о своей личной жизни. Актер признался, что смерть супруги Натальи Ремизовой стала для него самым сильным ударом в жизни.

По словам Владимира Пермякова, женат он был несколько раз. Помимо официальных супруг, были и бурные романы. С Ремизовой он познакомился в Доме Ханжонкова, вскоре после выхода знаменитых рекламных роликов. В то время Наталья вела светскую хронику в "РИА Новости".

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"Я зашел в зал и кому-то уступил дорогу. Наташа возле стены стояла, ну я и прижался чуть-чуть. Она: "Ой, Леня Голубков! А вы не дадите интервью?" Я дал. И у нас разгорелся роман. Она была суперталантливая журналистка, умела выжать из простой информации сенсацию. Мы прожили вместе два с половиной года", - цитирует артиста Sobesednik.ru.

В официальном браке влюбленные прожили десять месяцев. "Вначале были конфликты небольшие. Она стала закручивать гайки. Я терпел-терпел, потом говорю: "Давай разойдемся, ты для меня богиня, и хочу, чтобы в моей памяти такой и осталась". Но она меня любила и смогла поменяться", – вспоминает об отношениях с супругой Пермяков.

Случалось, что Наталья ревновала мужа и обижалась. "Придиралась к пустякам. Я в Театре эстрады выступал, и две девочки молодые подошли за автографом. Я им в подписи пожелал счастья и любви страстной. А она это увидела и устроила мне скандал", - делится актер.

Но семейные ссоры – ничто по сравнению с настоящей бедой. Наталья Ремизова рано ушла из жизни. "Она простудилась, заболела гриппом и уехала к матери… А вскоре звонит ее брат: "Володя, Наташа умерла". Жизнь меня била часто и больно, но смерть Наташи была самым сильным ударом. Красивая, умная, интеллигентная. Ей было 46 лет", – рассказывает Владимир.

Нынешняя возлюбленная Пермякова – артистка и режиссер цирка Ольга Мюнхаузен. "Она меня из депрессии вывела тем, что такая заводная, активная", – говорит артист. "Я понял, что отношения на 90% от женщины зависят. Я снимался у Гордона, и тот сказал, что настоящий мужчина должен быть "подкаблучником". Это не означает, что мужчина должен быть слабым, это означает, что мужчина должен быть добрым", – считает создатель образа Лени Голубкова.