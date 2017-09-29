Как живет звезда 90-х Леня Голубков

Героями нового выпуска программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" стали актеры, снявшиеся в самых популярных отечественных рекламных в лихие 90-е. Одним из них стал артист Владимир Пермяков, которого вся страна запомнила, как Леню Голубкова.

Колоритного артиста, ставшего заложником одной роли в рекламе финансовой пирамиды МММ, до сих пор узнают на улице. Реагируют на знаменитость с поправкой на время: если раньше у него просили автограф, то теперь все больше делают с "Леней" селфи.

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Миллионы телезрителей до сих пор помнят коронные фразы Голубкова: "Я не халявщик, я – партнер!" и "Куплю жене сапоги". Самого Пермякова не смущает, что известность он обрел благодаря своему неоднозначному персонажу.

Правда, Владимир признался в студии, что люди незаслуженно приписывают ему страсть к алкоголю из-за роли в рекламе, где Голубков частенько закладывал за воротник. "Все думают, что я пьянь голимая. На улице мужики подходят, хлопают по плечу, говорят: "Давай выпьем, братан! Буду корешам говорить, что пил с Леней Голубковым!", – рассказывает Пермяков.

Артист рассказал, как живет на самом деле. По словам Владимира, он не пьет, бегает по утрам и любит плавать. Одним словом, придерживается правила: в здоровом теле – здоровый дух. На вопрос о том, понимает ли он, что своей ролью обманывает людей, которые разорились из-за пирамиды, артист ответил, что и не подозревал, что это МММ занимается мошенничеством.

Также в студии Малахова тайнами рекламного закулисья лихих 90-х поделились телеведущий Алексей Лысенков, актеры Владимир Стержаков, Сергей Фурман, Сергей Трофимов и Сергей Греков. Все они в те годы снимались в роликах. "У артистов тогда не было работы, потому что кино не снимали, вот они в рекламу и шли. Это была возможность как-то творчески поработать. Мы относились к этому как к мини-кино", – говорит Лысенков. Также он отметил, что за подобные съемки актерам платили хорошие гонорары, многократно превышающие официальные госставки.