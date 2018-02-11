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"Российскую военную колонну" обнаружили на Марсе

Фото: GLOBAL LOOK press/Ferrari/
В Сети активно обсуждается столкновение американских и сирийских правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор. Любители разжечь скандал попытались приплести к произошедшему Россиию, однако выставили себя на посмешище.
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Американские военные нанесли удар по правительственным силам Сирии. Свой акт агрессии они объяснили тем, что таким образом отражали агрессию сирийских войск. Якобы те совершили атаку на штаб боевиков "Сирийских демократических сил", где находились американские военнослужащие. Таким образом, бомбардировка США стала ответным шагом. Согласно последним данным, жертвами удара стали около 100 бойцов сирийских правительственных сил.

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Сетевые конспирологи приложили максимум своих усилий для того, чтобы попытаться втянуть в конфликт Россию. Они заявили, что в районе удара американских сил находились бойцы частной военной компании с российскими паспортами, которые поддерживают борьбу Башара Асада по освобождению Сирии от террористов.

Никаких доказательств этим утверждениям "эксперты" по началу не предоставили, а когда все же выложили подтверждающий снимок, то выставили себя на посмешище. Фотография, якобы свидетельствующая о разгроме российской военной техники в Сирии оказалась плодом фотомонтажа. Некие умельцы соединили снимок разбитой ополчением Донбасса колонны ВСУ с пейзажем Марса.

Пользователи Сети незамедлительно заметили эту бесхитростную манипуляцию и подняли ее авторов на смех. Они отметили, что подобный сюжет больше подходит фантастического фильма о войне на Марсе. Кроме того, некоторые заметили, что за распространение фейка активно взялись украинские пользователи Сети. Тот факт, что они с упоением делятся снимками разбитой техники собственной страны показался комментаторам особенно красноречивым.

Автор: Геннадий Куприянов11 февраля 2018, 13:37
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Как выживают сирийцы в условиях войны

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