Жена со слезами проводила Белых за решетку на восемь лет
Судья начала читать приговор в полдень 1 февраля. Он начинался с того, что суд признал экс-губернатора виновным. 200 страниц текста, зачитанные далее, содержали доказательную базу вины экс-губернатора. В зале все это время присутствовала жена, некоторое время она стойко держалась, но в итоге не выдержала и расплакалась.
Защита Белых будет обжаловать приговор, передает Russia Today со ссылкой на РИА Новости. "Решение по эпизоду с Судгаймером нас не устраивает, будем бороться", – заявил адвокат Андрей Грохотов.
Сам Никита Белых выглядел не вполне здоровым, неподалеку от клетки, в которой он находился, постоянно дежурил врач. Заседание прерывалось несколько раз, видимо, для того, чтобы подследственный мог принять лекарства, пишет РИА Новости. В начале января Никиту Белых госпитализировали в больницу следственного изолятора в связи с резким ухудшением здоровья.
В июне 2016 года в одном из московских ресторанов губернатор Кировской области получил 400 тысяч евро от бизнесмена, контролирующего крупные предприятия региона. Сотрудники спецслужб взяли Никиту Белых с поличным.
В СИЗО лишенный президентом чина губернатора Никита Белых не терял времени даром – в середине ноября 2017 года он женился, а спустя две недели обвенчался со своей возлюбленной. Избранницей бывшего руководителя Кировской области стала 30-летняя поэтесса Екатерина Рейферт.
Оглашение приговора #Белых прерывается из-за его самочувствия https://t.co/Nljwc8JTXj pic.twitter.com/PyeRk50WuV— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 1 февраля 2018 г.
Известно, что она окончила философский факультет МГУ, а на досуге любит "тишину, стрельбу и хорошие книги". Судя по всему, девушке нравится декламировать стихи на камеру. В одном из роликов Рейферт в весьма эротичном наряде читает "Нет ни в ком твоих нот".
Адвокат экс-губернатора сообщил, что это было первым венчанием на территории следственного изолятора "Лефортово". По словам юриста, волновались и сотрудники тюрьмы, и, естественно, сами венчающиеся.
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