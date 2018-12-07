Путину вручили неожиданный подарок на балете
Тодт подарил Путину гоночный шлем. На презенте – надпись V. Putin и российский флаг.
Генеральная ассамблея FIA в Северной столице начала работу 3 декабря. В нашей стране такой форум проходит впервые. Путин и Тодт обсудили вопросы развития автоспорта в России, передает РЕН ТВ.
Глава государства обратил внимание собеседника на то, что в нашей стране не только проводится "Формула-1", но и построен крупный автомобильный центр под Санкт-Петербургом. Путин предложил Тодту оценить его.
Президент FIA ответил, что сделает это 8 декабря вместе с мэром Северной столицы. В свою очередь российский лидер выразил надежду, что Тодт будет приезжать к нам в гости чаще.
Международная
автомобильная федерация объединяет более 230 национальных клубов
и ассоциаций из 130 стран. Их членами являются более 100 миллионов
автомобилистов. Широкой общественности FIA известна как управляющий орган по
организации автогонок.
Решение принято
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