Путину вручили неожиданный подарок на балете

Российский лидер вместе с коллегами из других стран СНГ посетил балет "Щелкунчик" в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Затем у главы государства состоялась встреча с президентом Международной автомобильной федерации (FIA) Жаном Тодтом.

прочитано 577 раз