Мяч с "сюрпризом" от Путина переполошил Белый дом

В администрации президента США царит настоящая паника. Оказалось, что Владимир Путин на встрече в Хельсинки подарил Дональду Трампу непростой футбольный мяч.

В футбольном мяче, который президент России торжественно вручил американскому лидеру на пресс-конференции, есть чип. Сенатор-республиканец Линдси Грэм даже призвал не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих устройств.

Устройство в мяче, действительно, есть, но не шпионское – в него вшит рекламный чип, поддерживающий технологию NFC, сообщает Bloomberg. Мяч можно связать со смартфоном и получить эксклюзивный контент – информацию о продукте, футбольные новости, расписание соревнований.

Производитель мяча – компания Adidas – не стала комментировать, мог бы чип быть взломан российской стороной. Нет никаких предположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимости безопасности.

На фотографиях с пресс-конференции Путина и Трампа нельзя определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально изготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas. Известно, что американские спецслужбы проверили мяч на безопасность.

16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов России и США. Лидеры беседовали с глазу на глаз более двух часов, а потом общались с журналистами. На пресс-конференции Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч чемпионат мира-2018.

Служба безопасности Трампа проверила мяч, который ему подарил Путин во время саммита в Хельсинки



"Новичок" пока не нашли. Записки "Форма связи прежняя: коробка табака "Голд блок"..." также не нашли. Продолжат поиски :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 21 июля 2018 г.

Передавая коллеге подарок, Путин сказал, что теперь этот мяч на его стороне. Дело в том, что чемпионат мира по футболу в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Трамп взял мяч, рассмотрел и его бросил своей супруге, сидящей в первом ряду. "Это для сына Барона", – сказал президент.