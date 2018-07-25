Мяч с "сюрпризом" от Путина переполошил Белый дом
В футбольном мяче, который президент России торжественно вручил американскому лидеру на пресс-конференции, есть чип. Сенатор-республиканец Линдси Грэм даже призвал не вносить мяч в Белый дом и проверить подарок на наличие прослушивающих устройств.
Устройство в мяче, действительно, есть, но не шпионское – в него вшит рекламный чип, поддерживающий технологию NFC, сообщает Bloomberg. Мяч можно связать со смартфоном и получить эксклюзивный контент – информацию о продукте, футбольные новости, расписание соревнований.
Производитель мяча – компания Adidas – не стала комментировать, мог бы чип быть взломан российской стороной. Нет никаких предположений о том, что у таких мячей или их чипов есть уязвимости безопасности.
На фотографиях с пресс-конференции Путина и Трампа нельзя определить, был ли чип удален или заменен, а также был ли мяч специально изготовлен для события и лишь напоминал продукт Adidas. Известно, что американские спецслужбы проверили мяч на безопасность.
16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов России и США. Лидеры беседовали с глазу на глаз более двух часов, а потом общались с журналистами. На пресс-конференции Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч чемпионат мира-2018.
Служба безопасности Трампа проверила мяч, который ему подарил Путин во время саммита в Хельсинки— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 21 июля 2018 г.
"Новичок" пока не нашли. Записки "Форма связи прежняя: коробка табака "Голд блок"..." также не нашли. Продолжат поиски :)
Специалист прокомментировал жалобы ведущей на головную боль
Оперная дива справила день рождения
Артистка борется с онкологическим заболеванием
Телеведущая выразила недовольство в своем микроблоге