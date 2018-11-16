Кот спел "грузинские песни" и стал звездой (видео)

Кот, издающий звуки, похожие на "грузинские песни", стал звездой интернета. Видеозапись поющего животного опубликовал один из пользователей Twitter.



В ролике кот издает протяжные звуки, которые напомнили автору ролика, Юрию Мережко, человеческое пение. "Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить", – пошутил он.

Скоро эта видеозапись стала невероятно популярной среди российских пользователей. За два дня ролик набрал более 11 тысяч лайков и почти четыре тысячи ретвитов. Юрий стал получать множество сообщений от любопытных зрителей. Тогда он решил рассказать, что на самом деле это забавное видео позаимствовал у другого пользователя, а сами коты живут в Японии, передает Ura.ru.

"Весело начинается утро. На EuropaPlus рассказывают про "моих грузинских котов", мне пишут, спрашивают про них, опровергаю. Итак, коты живут в Японии. А жаль. На этой фотке кот как бы говорит: "Эй, слюшай, кебаб будэшь?" – написал Мережко.