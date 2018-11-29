Всполошившие Москву хакеры пытались подставить жительницу Балашихи

Выяснилось, что хакеры, сообщившие о минировании сразу нескольких торговых центров в Москве, пытались подставить жительницу Балашихи. Они получили доступ к ее телефону и использовали его для своих звонков, передает "Царьград". Поэтому, несмотря на то что большинство звонков якобы поступили из Московской области, версия об украинском следе в переполошивших столицу событиях, не опровергнута. Некоторые эксперты считают, что активность неустановленных злоумышленников связана с событиями в Керченском проливе.