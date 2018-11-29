На Украине вступил в силу закон о военном положении

В правительственной газете "Урядовый курьер" был опубликован текст закона о введении военного положения в некоторых областях Украины, в связи с чем документ официально вступил в силу, передает RT. Отмечается, что мера будет действовать не на всей территории страны. Под нее попадают Винницкая, Луганская, Николаевская, Сумская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории.

