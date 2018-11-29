Раскрыты подробности о состоянии Шумахера

Архиепископ Георг Генсвайн рассказал о своей встрече с легендарным гонщиком "Формулы-1" Михаэлем Шумахером, который проходит курс реабилитации после падения на горных лыжах. "Я сидел напротив Шумахера, обхватив обе руки, и смотрел на него", – цитирует телеканал "360" священника.

Он раскрыл некоторые подробности о том, как выглядит и чувствует себя спортсмен. "В лице он не изменился – это прекрасно знакомое всем лицо Михаэля Шумахера, просто стало полнее. Он чувствует, что вокруг него находятся любящие люди, что о нем беспокоятся", – рассказал Георг Генсвайн.

Он добавил, что близкие прилагают множество усилий, чтобы оградить Михаэля Шумахера от любопытных глаз, и это явно идет тому на пользу. "Человек, который болен, нуждается в благоразумии и понимании", – подчеркнул архиепископ. Он добавил, что молится за гонщика и его семью.

Напомним, роковое падение произошло 29 декабря 2013 года. Михаэль Шумахер впал в кому. Его жена неоднократно обращалась к СМИ и общественности с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и не мешать процессу восстановления спортсмена.