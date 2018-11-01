Россиян предупредили о смертельной опасности салонов красоты
ВИЧ-инфекция, туберкулез и разные виды грибка – такой "подарок" можно унести с собой из салона. Роспотребнадзор опубликовал список того, на что стоит обратить внимание при посещении парикмахерских и сервисов по работе с ногтями, чтобы не подхватить какую-нибудь заразу.
В первую очередь необходимо убедиться в соблюдении санитарных норм. Мастера должны содержать свои рабочие места в чистом виде, влажная уборка в помещении с использованием дезинфицирующих средств необходима как минимум два раза в день.
Последствия для клиента могут быть печальными, если парикмахеры до и после работы не моют руки с мылом, не обеззараживают инструменты и используют одно и то же белье с несколькими посетителями. В салоне обязательно должен быть запас дезинфицирующих средств для очистки. Также должны быть в наличии шапочки, накидки и салфетки – индивидуальных для каждого клиента.
Ногтевые сервисы, работающие в домашних условиях, особенно опасны. Риск подхватить заразу в таких условиях очень высок, предупреждает Роспотребнадзор. Но и в салонах необходимо строго соблюдать правила: обеззараживать инструменты после каждого использования. Риск передачи инфекции при контакте с кожей и ногтями резко возрастает, приводит предупреждение специалистов EG.ru.
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