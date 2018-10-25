12-летняя школьница пожаловалась на боль в животе и узнала о беременности

Родильное отделение одной из столичных больниц приняло необычную пациентку. Семиклассница Елена на 23-й неделе беременности. Мать школьницы и ее педагоги в шоке.

Изменений в фигуре 12-летней Елены (имя изменено) мать не замечала. Все раскрылось, когда девочка стала жаловаться на боль в животе. Первый раз это произошло на уроке. Вызвали скорую помощь. Врач проблем не обнаружила, посоветовала обратиться к педиатру.

В следующий раз у девочки подскочила температура до 38 градусов. Скорая отвезла Лену в больницу на полное обследование. Там и выяснилось, что школьница беременна, срок – 22-23-я неделя.

"Это просто не укладывалось в голове! А боли в животе — это на самом деле были ложные схватки. Дочке поставили диагноз "угроза прерывания беременности" и перевели в родильное отделение городской больницы", – приводит откровения матери "МК".

Когда попытались выяснить, кто же отец ребенка, Лена сказала, что ничего не понимает. Женщина сделала вывод, что к делу причастен друг дочки – 15-летний Артем, который растет в детском доме. Дети познакомились в соцсети, юноша стал приходить в гости, помогал с уроками. Поговорить с дочерью о сексе и о том, как появляются дети, мать не додумалась.

Артема новость о скором отцовстве тоже удивила, рассказывает мать Лены. Она признается, что с утра до ночи пропадает на работе. Управляться с детьми помогает бабушка, которая тоже не заметила ничего подозрительного.

Женщина просила врачей прервать беременность дочери - слишком рано девочке становиться матерью. Однако медики заявили, что на таком большом сроке делать аборт опасно.