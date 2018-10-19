"Меня хотят убить": откровения двойника Меланьи Трамп

Канадская модель Мелани Мэрден, которая сыграла первую леди США в клипе американского рэпера T.I., получает угрозы от недоброжелателей. Она уверяет, что не хотела оскорбить Меланью Трамп.

На прошлой неделе, 13 октября, американский хип-хоп-исполнитель T.I. опубликовал ролик, в котором он сидит за президентским столом в Овальном кабинете, а двойник Меланьи танцует перед ним обнаженной.

Пресс-секретарь и заместитель директора по коммуникациям первой леди Соединенных Штатов Стефани Гришэм призвала американцев бойкотировать исполнителя. "Изображать ее таким образом отвратительно", – сказала она.

Пользователи интернета тоже раскритиковали новый ролик. Один из недовольных комментаторов назвал этот клип неуважением первой леди: "Почему женщины молчат по этому поводу? Они спят? Новость дня: Трамп – наш президент, а Меланья – первая леди. Никакие вульгарные, оскорбительные ролики не изменят этого".

Мелани Мэрден, которая сыграла Меланью Трамп в клипе, не ожидала таких негативных комментариев. В интервью тележурналу Inside Edition она рассказала об угрозах, поступающих от незнакомцев. "Кто-то хотел сбить меня на машине. Кто-то хотел ударить меня бейсбольной битой. Кто-то пожелал, чтобы меня изнасиловали, а потом убили", – сказала она.



Мэрден утверждает, что не хотела оскорбить или унизить первую леди, и это не было попыткой сделать политическое заявление: "Это был шанс выйти из зоны комфорта и сыграть первую леди. Да, обнаженной, чего я никогда раньше не делала. Ее супруг сам любит издеваться, поэтому они должны быть толстокожими". Модель взяла эту роль, чтобы показать, что она не боится сняться обнаженной, и сейчас гордится своим поступком.

Она обратилась ко всем критикам: "Я хочу передать сердечный привет всем людям, которые говорили обо мне плохо, обвиняли в чем-то и оскорбляли. У вас явно раны в душе, которые никак не связаны со мной. Я желаю вам выздоровления".

Ранее американская писательница Нина Берли раскрыла правду о браке Дональда Трампа и Меланьи в новой книге, повествующей о женщинах нынешнего президента. Она утверждает, что Меланья вышла замуж за Дональда, потому что нуждалась в мужчине, который бы оберегал ее, как отец.