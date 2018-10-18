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Общество

Раскрыта шокирующая правда о браке Дональда Трампа и Меланьи

Меланья и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/White House
Меланья вышла замуж за Дональда Трампа, потому что нуждалась в мужчине, который бы оберегал ее как отец. Такая мысль звучит в книге американской писательницы Нины Берли, повествующей о женщинах нынешнего президента.
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В книге приводятся цитаты знакомых семьи Трамп. Подруга Меланьи из Словении считает, что той была нужна отцовская забота. "Ее влекло к властным и авторитетным людям. Я считаю, ей нужен был сильный мужчина, отцовская фигура", – сказала она. Друг семьи подчеркнул, что отец Меланьи и Дональд Трамп имеют много общего, и Меланья "вышла за своего отца".

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Белый дом отрицает все заявления, утверждая, что Нина Берли не проверила факты. Пресс-секретарь и заместитель директора по коммуникациям первой леди Америки Стефани Гришэм считает, что вся информация ложная: "Заявления, поступающие от анонимного источника, ошибочны. Я бы добавила, что автор не потрудился проверить книгу на наличие правдивых фактов".

В 2016 году Меланья, которая, к слову, моложе мужа на 24 года, в одном из интервью сравнила его с отцом. "Они оба работоспособные и очень умные. Они выросли в совершенно разных условиях, но у них есть общие ценности, традиции. Я сама очень похожа на своего мужа. Вы понимаете, о чем я говорю?" – сказала она. "Мой отец – семейный человек, он придерживается традиций, он трудолюбивый. Как и мой муж", – добавила первая леди.

Новая книга Нины Берли рассматривает жизнь и характер самых важных женщин американского президента: его бабушки и матери, жен и дочерей. Писательница увидела такие общие черты у Трампа и отца Меланьи: "У них не очень большая разница в возрасте, они похожи внешне, оба толстые, агрессивные и сосредоточены на бизнесе". Берли добавила, что муж Меланьи обеспечил ей безопасность, как она мечтала, помог поднять модельную карьеру до новых высот.

Друг первой леди заявил, что у Меланьи ограниченный круг интересов. "Ее мир очень маленький. Меланья только хочет туфли с красной подошвой и крышу над головой. И сейчас у нее это есть", – сказал он.

Напомним, что Дональд Трамп не считается примерным мужем. Сведения о его изменах стали тяжелым испытанием для брака, но Меланья продолжает публично поддерживать супруга. В недавнем интервью каналу ABC первая леди опровергла слухи о том, что их брак на грани, и сказала, что у них "все в порядке". "Я знаю, что люди любят обсуждать наш брак и распускать разные слухи. К сожалению, мы живем в таком мире сегодня", – заявила она. 

Автор: Полина Крылова18 октября 2018, 10:16
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