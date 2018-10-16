Женщина упала с кровати во время секса и стала инвалидом

Жительница Великобритании Клэр Басби подала в суд на мебельную компанию, сообщает газета Metro. Женщина упала с кровати и повредила позвоночник.

В августе 2013 года Клэр делала дома ремонт и купила диван. Через несколько дней она занялась сексом со своим партнером на этом диване, и во время процесса ее "выкинуло" на пол. Женщина сильно ударилась головой. После полученной травмы она лишилась способности ходить. Британка утверждает, что диван был неисправен, и требует у производителя "семизначную компенсацию".

Сестра Клэр вспоминает, что один край дивана был выше другого. Не было двух подставок, а части дивана, составлявшие его основание, не были скреплены между собой.

Представители мебельной компании говорят, что диван был собран правильно, когда его доставили. По их мнению, ситуация, которую описала Басби, невозможна. Специалист по контролю качества фабрики считает, что женщина упала, потому что находилась близко к краю.

Недавно москвичка подала в суд на сеть фастфуд-ресторанов McDonald's. Она зашла в заведение в Южном Бутово, поскользнулась на мокром полу и упала. У женщины были диагностированы перелом руки и ушиб головы. Она потребовала взыскать с компании 204 тысячи рублей на лечение и 315 тысяч за моральный вред.