Воспитательница детсада оказалась в центре секс-скандала

Младший воспитатель ведомственного детского сада в военном городке Виктория Демешкина давно выкладывает фотографии своей дачи, кота и собственные изображения, некоторые с места работы. Родительский комитет нашел в селфи сексуальный подтекст.

Хорошая фигура, которую не стыдно показать – предмет гордости молодого воспитателя детского сада в военном городке Виктории Демешкиной. Фото, опубликованные девушкой в Instagram, настолько возмутили Светлану, молодую маму одного из воспитанников детского сада Екатеринбурга №260, что та пошла писать жалобы по инстанциям и дошла до министерства образования. Психологи считают, что истинная причина, по которой женщина взъелась на воспитателя, кроется не только в красивых фотографиях, сообщает Ren-TV.

"Я просто случайно обнаружила страницу в социальной сети Instagram воспитателя садика №260 – он находится на территории 15-го военного городка – и страница содержала фотографии, которые, так скажем, носят сексуальный характер, обнаженные фотографии Тут же она выкладывает фотографии где она на работе, с детьми, и так она любит свою работу, гордится что она воспитатель... И буквально через несколько постов фотография, подписанная бранной лексикой – и это все в общем доступе", – возмутилась Светлана в интервью 5 каналу. Правда, лицо при этом жалобщица предпочла не показывать.

Оскорбленная родительница написала жалобу, педагога вызвали "на ковер", объявили выговор. Викторию обязали привести страничку в надлежащий вид в соответствии с правилами и нормами профессиональной этики. А лучше удалить аккаунт. Виктория отказалась самозабаниться: еще свежи в памяти примеры других скандалов с участием педагогов с куда более шокирующими деталями. Обратившихся с жалобой в местное Министерство образования Виктория не понимает. "Это просто моменты из жизни. Никакого подтекста они не несут. То есть я не стараюсь накрутить аудиторию, заработать лайки. Я не вижу ничего такого плохого, что я выкладывала такие фотографии".

Психологи считают странным так пристально следить за виртуальной жизнью воспитателя. Не исключают: все нападки на Викторию из зависти. Аккаунт Виктории в соцсети был вынесен на суд педагогического совета. Решили: до конца года лишить ее премии. Виктория была вынуждена уволиться с работы и сейчас звезда Instagram ищет новую. Ее аккаунт тем временем ежедневно пополняется новыми фото.