Как Ванга убеждала скептиков в своих сверхспособностях

Легендарная ясновидящая Ванга не только предсказывала будущее и лечила болезни. Она убеждала людей в своих способностях. К примеру, Ванге удалось развеять скептическое отношение к ее способностям журналиста Андрея Смирнова.

Знакомство советского журналиста с болгарской ясновидящей состоялось в 1983 году. Андрей Смирнов уверен, что предсказательница ничего не могла о нем знать. Тем не менее, Ванга поразила посетителя деталями его биографии. И тем, что, несмотря на слепоту, осознавала все, что происходит вокруг.

"За мной вошел сопровождающий. А на полу, буквально в шаге от двери, лежал белый шерстяной ковер, болгарский национальный. И этот сопровождающий одной ногой наступил на него. Первое, что она сказала: "Сойди с ковра!". А она была полностью слепой. И у нее даже не было глазных яблок", – рассказал Смирнов.

Еще больше потрясли журналиста слова Ванги о его отце. "Она мне с ходу сказала: "Твой отец военный... Почему ты ходишь к нему без свечей и цветов?". Он умер, и на кладбище в последний раз я действительно торопился. Кладбище закрывалось, и я пришел без всего", – рассказал Смирнов в программе "Улика из прошлого" на телеканале "Звезда".

Имя Ванги с завидной периодичностью появляется не только в российских или болгарских, но и в западных СМИ. Удивляться такому интересу не приходится. Даже по подсчетам ученых, не склонных верить ничему, кроме достоверных фактов, предсказания Ванги исполнились более чем на 80%.

Знаменитая прорицательница (полное имя Вангелия Гуштерова) умерла в 1996 году в возрасте 85 лет. Как заявляют ее последователи, Ванга обладала способностью с точностью определять заболевания людей и предсказывать их дальнейшую судьбу. Сама же она говорила, что своим даром обязана неким невидимым существам.

Дом - музей Ванга в городе Петрич. Болгария. #teremlux #Болгария #Петрич #Ванга Публикация от TEREMLUX (@teremlux) Мар 11 2017 в 3:52 PST

Исследователи наследия балканской пророчицы в свое время выяснили, что она предупреждала о возникновении "Исламского государства" (группировка запрещена в России), грядущем в 2016 году "запустении Европы" и становлении Европейского халифата.

Ванга предсказывала, что в Третьей мировой войне, которая начнется с падения Сирии, правительства используют вовсе не ядерное, как все ожидают, а климатическое оружие. В результате погибнет вся Европа, на ее территории не останется ничего живого. Но Россия в этот нелегкий час выступит спасителем цивилизации.