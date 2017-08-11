Ужас и надежда в пророчествах Ванги
Имя Ванги с завидной периодичностью появляется не только в российских или болгарских, но и в западных СМИ. При любой конфликтной ситуации в международных делах – едва она назревает – журналисты даже самых серьезных изданий лезут в архивы: а что говорила об этом болгарская пророчица? Удивляться такому интересу не приходится. Даже по подсчетам ученых, не склонных верить ничему, кроме достоверных фактов, предсказания Ванги исполнились более чем на 80%.
Исследователи наследия балканской пророчицы в свое время выяснили, что она предупреждала о возникновении "Исламского государства" (не упоминая, конечно, того, что группировку запретят в России), грядущем в 2016 году "запустении Европы" и становлении Европейского халифата. Если кто-то сомневается по поводу "запустения Европы", скептикам предлагается пройтись по сегодняшним, обжитым мигрантами улицам того же Парижа – и сравнить их с фотографиями хотя бы 10-летней давности.
Но это, судя по всему, лишь начало бед. Немалая часть пророчеств ясновидящей посвящена "большой исламской войне". Неудивительно, что последователи Ванги и просто конспирологи в последние время все чаще вспоминают о ее предвидениях, связывая их с событиями на Ближнем Востоке и борьбой с "ИГ".
Дом - музей Ванга в городе Петрич. https://t.co/cWxKiFr0BS #teremlux #Болгария #Петрич #Ванга pic.twitter.com/Xa46n0a54N— TEREMLUX (@Terem_Lux) 11 марта 2017 г.
От пророчеств болгарской провидицы кровь стынет в жилах. Баба Ванга предсказала события "арабской весны" 2010-го. Ясновидящая с Балкан предупреждала, что к концу 2016 года Европа (в том виде, в котором мы ее знаем) перестанет существовать, превратится в "землю запустения". В какой-то момент, говорила Ванга, исламисты применят против европейцев химическое оружие, а завершится все в 2043 году основанием Европейского халифата с центром в Риме.
Казалось бы, мало ли людей, считающих себя пророками, большая часть их предсказаний оказывается плодом воображения "ясновидящих". Однако в случае с Вангой настораживает довольно большой процент сбывшихся пророчеств – около 85%.
#Ванга в #Рупите Храм Свята Петка (Святой Параскевы) #Болгария pic.twitter.com/VBrc5G0bCO— Anastasia (reiki) (@svetreiki) 19 января 2016 г.
К примеру, в конце 1952 года Ванга о Сталине сказала следующие слова: "Врата в мир иной, куда уйдёт Иосиф Виссарионович, откроются и для других российских властителей". Ни времени, ни даты она не сообщила. За то, что она позволила себе высказаться таким образом о самом "вожде народов", её заключили в болгарскую тюрьму. Но спустя полгода, 5 марта 1953 год, Сталин умер – а провидицу выпустили на свободу.
Что же касается "других властителей", то сразу приходит на ум "пятилетка пышных похорон" – когда с 1980 по 1985 годы скончались друг за другом три Генсека КПСС и шесть членов ЦК партии – фактических правителей СССР.
В 1950-х годах Ванга предупреждала о глобальном потеплении. Предсказала болгарская ясновидящая и теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. "Страх, страх! Американские братья падут, заклёванные железными птицами. Завоют из кустов волки, и невинная кровь прольётся рекой". Утром 11 сентября четыре рейсовых "Боинга" были захвачены террористами, которые направили самолёты на башни Всемирного Торгового Центра. Американцы называли эти здания "братьями" и "близнецами". Что же касается "куста" – то это, как полагают толкователи, отсылка к фамилии возглавлявшего тогда вашингтонскую администрацию Джорджа Буша. Bush – он и есть в переводе "куст".
Acc to @Daily_Express blind clairvoyant Baba #Vanga #Bulgaria says #Obama @POTUS will be last ever president. https://t.co/QJHrInGF06 #Ванга— Marcin Sułkowski (@Sullkowski) 10 ноября 2016 г.
Предсказала Ванга и то, что 44-м президентом США станет афроамериканец. Последнее, правда, с оговоркой: этот президент у Штатов будет последним (теперь все с интересом наблюдают, сколько продержится на этом посту Дональд Трамп).
Другие пророчества Ванги на ближайшие годы:
2023 год: орбита Земли изменится.
2025 год: население Европы практически исчезнет.
2028 год: люди поселятся на Венере.
2033 год: полярные льды будут таять, уровень морей – подниматься.
2043 год: Европа станет Исламским халифатом со столицей в Риме. Земля будет переживать экономический бум.
2084 год: природа возродится.
3797 год: человечество освоит новую звездную систему.
Ванга: Россия спасет мир от Третьей мировой войны в 2017 году#вангаhttps://t.co/nJydjSdtro pic.twitter.com/NF0j91coQT— RuNews24.ru Новости (@runews24ru) 2 января 2017 г.
В Третьей мировой войне, которая начнется с падения Сирии, по мнению Ванги, правительства используют вовсе не ядерное, как все ожидают, а климатическое оружие. В результате погибнет вся Европа, на ее территории не останется ничего живого. Но спасителем цивилизации выступит, конечно, Россия. Как говорила Ванга: "Никто не может остановить уже Россию. Все сметет со своего пути и не только сохранится, но и станет господарем всего мира."
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