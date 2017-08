Ужас и надежда в пророчествах Ванги

Имя Ванги с завидной периодичностью появляется не только в российских или болгарских, но и в западных СМИ. При любой конфликтной ситуации в международных делах – едва она назревает – журналисты даже самых серьезных изданий лезут в архивы: а что говорила об этом болгарская пророчица? Удивляться такому интересу не приходится. Даже по подсчетам ученых, не склонных верить ничему, кроме достоверных фактов, предсказания Ванги исполнились более чем на 80%.

Исследователи наследия балканской пророчицы в свое время выяснили, что она предупреждала о возникновении "Исламского государства" (не упоминая, конечно, того, что группировку запретят в России), грядущем в 2016 году "запустении Европы" и становлении Европейского халифата. Если кто-то сомневается по поводу "запустения Европы", скептикам предлагается пройтись по сегодняшним, обжитым мигрантами улицам того же Парижа – и сравнить их с фотографиями хотя бы 10-летней давности.

Но это, судя по всему, лишь начало бед. Немалая часть пророчеств ясновидящей посвящена "большой исламской войне". Неудивительно, что последователи Ванги и просто конспирологи в последние время все чаще вспоминают о ее предвидениях, связывая их с событиями на Ближнем Востоке и борьбой с "ИГ".

От пророчеств болгарской провидицы кровь стынет в жилах. Баба Ванга предсказала события "арабской весны" 2010-го. Ясновидящая с Балкан предупреждала, что к концу 2016 года Европа (в том виде, в котором мы ее знаем) перестанет существовать, превратится в "землю запустения". В какой-то момент, говорила Ванга, исламисты применят против европейцев химическое оружие, а завершится все в 2043 году основанием Европейского халифата с центром в Риме.

Казалось бы, мало ли людей, считающих себя пророками, большая часть их предсказаний оказывается плодом воображения "ясновидящих". Однако в случае с Вангой настораживает довольно большой процент сбывшихся пророчеств – около 85%.

К примеру, в конце 1952 года Ванга о Сталине сказала следующие слова: "Врата в мир иной, куда уйдёт Иосиф Виссарионович, откроются и для других российских властителей". Ни времени, ни даты она не сообщила. За то, что она позволила себе высказаться таким образом о самом "вожде народов", её заключили в болгарскую тюрьму. Но спустя полгода, 5 марта 1953 год, Сталин умер – а провидицу выпустили на свободу.

Что же касается "других властителей", то сразу приходит на ум "пятилетка пышных похорон" – когда с 1980 по 1985 годы скончались друг за другом три Генсека КПСС и шесть членов ЦК партии – фактических правителей СССР.

В 1950-х годах Ванга предупреждала о глобальном потеплении. Предсказала болгарская ясновидящая и теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. "Страх, страх! Американские братья падут, заклёванные железными птицами. Завоют из кустов волки, и невинная кровь прольётся рекой". Утром 11 сентября четыре рейсовых "Боинга" были захвачены террористами, которые направили самолёты на башни Всемирного Торгового Центра. Американцы называли эти здания "братьями" и "близнецами". Что же касается "куста" – то это, как полагают толкователи, отсылка к фамилии возглавлявшего тогда вашингтонскую администрацию Джорджа Буша. Bush – он и есть в переводе "куст".

Acc to @Daily_Express blind clairvoyant Baba #Vanga #Bulgaria says #Obama @POTUS will be last ever president. https://t.co/QJHrInGF06 #Ванга