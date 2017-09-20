Одинокая велосипедистка 14 лет обедала на чужих поминках

За 14 лет одинокая женщина не пропустила ни одних поминок в своем городке. Она приезжала на велосипеде, собирала в коробки и пакеты предназначенную для скорбящих гостей еду, одновременно поддерживая светскую беседу, и удалялась.

Женщину разоблачили на церемонии прощания с 42-летней Кэтрин Уайтхед, скончавшейся от редкого заболевания в британском городе Слау, графство Беркшир. Британка как обычно приехала на чужие поминки на велосипеде и принялась собирать предназначенные для гостей блюда. Вежливая воришка при этом как водится поддерживала с окружающими непринужденный разговор, сокрушалась и соболезновала, сообщает Mirror.



Мать безвременно умершей Кэтрин решила поинтересоваться – кем приходится ее дочери женщина. Та ответила, что они вместе работали официантками. Тут вышла промашка: умершая женщина никогда не работала в общепите. Так воришка была разоблачена. Отобрали ли у нее собранную еду издание не сообщает, но поведение женщины однозначно было определено как вранье и лицемерие: так позже заявила мать покойной Кэтрин.

Местный священник Ноа Коннолли рассказал, что давно приметил любительницу бесплатного угощения. Однако поделать с ней никто ничего не может: нет ни законных, ни религиозных оснований. Священник отметил, что воровка угощений – ревностная католичка. По словам пастора, она почти не пропускает богослужения. С другой стороны, родственники умерших людей угощают пришедших на поминки как правило безвозмездно, в память своих умерших родных и близких, а также делают подаяния неимущим и пожертвования в храмы. Поэтому по формальным причинам отказывать в куске хлеба на таких мероприятиях не принято.

Об этой женщине местное телевидение даже делало сюжет и воришку приглашали в ток-шоу, когда история стала достоянием гласности. Громкое обсуждение темы идет в Великобритании уже несколько дней.