Соцсети заменили подросткам секс и наркотики

Американские психологи провели масштабное исследование особенностей развития современных подростков. Оказалось, что представители так называемого поколения Z любят сидеть дома и листать ленту в соцсетях.

Исследователи из университета штата Калифорния в Сан-Диего и колледжа Брин-Мар проанализировали данные более восьми миллионов подростков 13-19 лет из США с 1976 по 2016 годы. Участники исследования отвечали на вопросы о том, как проводят свободное время и чем увлекаются, передает Child Development.

Оказалось, что мир современных юношей и девушек всецело подчинен интернету. Как подчеркивают ученые, те, кто родился после 2000 года, – представители поколения, которое не знает, что такое жить без Сети.

Соответственно, всем занятиям подростки предпочитают соцсети. Психологи выяснили, что они больше склонны к уединению и тратят меньше времени на личное общение. Даже приходя на вечеринку, не развлекаются, а документируют в соцсетях, как проводят время.

Из-за увлеченности интернетом секс для представителей нового поколения гораздо менее привлекателен, чем для тех, кто родился в 80-90-х. Так, если в 1991 году опыт половой жизни был у 54% старшеклассников, то в 2015-м количество сексуально-активных подростков сократилось до 41%.

Также представители поколения Z равнодушны к традиционным для прошлых поколений "атрибутам взрослости" – алкоголю и наркотикам. Помимо этого, юноши и девушки довольно ленивы и неохотно устраиваются на работу. В целом психологи пришли к выводу, что современные 18-летние по уровню развития соответствуют 15-летним 80 годов.