Подростки потеряли интерес к сексу

Специалисты из американского "Центра по контролю и профилактике заболеваний" привели данные статистики, касающиеся полового поведения в подростковой среде США. Оказалось, что у подрастающего поколения снижен интерес к сексу.

Еще 15 лет назад секс у большей части подростков был на первом плане. В настоящее время примерно 60% молодых людей больше задумываются о построении собственной карьеры и заработке.

По данным исследователей, за последние десять лет количество беременностей в раннем возрасте сократилось почти вдвое. Кроме того, сам интерес к половым связям у подростков от 15 до 19 лет начал резко снижаться, сообщает официальный сайт Центра Cdc.gov.

Ученые связывают эту тенденцию с распространением интернета, в котором можно найти любую информацию о сексе и методах контрацепции. По мнению специалистов, данные статистики имеют прямую связь с формированием нового менталитета современного человека.

В ходе исследований было опрошено около пяти тысяч подростков. Из них сексом занимались лишь 42% девушек и 44% юношей. По словам ученых, половые связи начали становиться не обязательными даже в отношениях влюбленных, поскольку они в настоящее время позиционирует себя, как два человека, имеющие общие цели и интересы.

Напомним, ранее профессор психологии из Сан-Диего Жан Твендж и его коллеги провели исследование, согласно которому, поколение Х (люди, родившиеся в 1965-1981 годах) чаще и больше занимались сексом, чем их последователи поколения Y (родившихся после 1981 года). Специалисты считают, что нынешнее поколение более заинтересовано в безопасности и не склонно к риску.