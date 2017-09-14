К миллиардеру Исмаилову нагрянули с обыском из-за двойного убийства

Обыски бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова проходят в связи с делом о двойном убийстве, передает Eg.Ru. Как сообщает телеграм-канал Mash, в преступлении подозревается родной брат миллиардера Рафик Исмаилов.

По данным следствия, убиты были бизнес-партнер Рафика Исмаилова и случайный свидетель преступления. Предположительно, Исмаилов не хотел делиться деньгами, полученными от продажи столичного торгового центра.

Одной из улик, которыми располагают правоохранители, является аудиозапись разговора Тельмана Исмаилова с другим братом. Мужчины обсуждают, как помочь Рафику в сложившейся ситуации.