Ученые раскрыли гнусные женские привычки в постели

Ученые обнародовали список из всего четырех женских привычек, которые в основном мешают открытым и легким сексуальным отношениям. На первое место психологи поставили заниженную самооценку.

Психологи определили топ-4 самых вредных женских привычек в постели. Ученые уверяют, что стоит от них избавиться – и все чудесным образом в жизни наладится, сообщает Рен-ТВ.

Первая и главная ошибка в постели и интимных отношениях -это, конечно же, стеснения и комплексы, которые прямо следуют из заниженной самоценки. Специалисты советуют начать доверяться партнеру, чтобы избавиться от своих комплексов. Ну, или потратить много времени, сил и средств, чтобы побывать у визажиста, стилиста, фитнес-тренера и одним махом превратить себя из гадкого утенка в прекрасную царевну-лебедь. Первый способ психологи называют более действенным.

Второй ошибкой ученые считают отсутствие у женщины инициативы. Инертность и бесхарактерность никогда никого не привлекали, поэтому женщинам следует хотя бы дать понять своему мужчине, что процесс им небезразличен.

Третья ошибка, по мнению психологов – это отказ от обсуждения интимных отношений пары. Каждый мужчина, считают специалисты, хочет удовлетворить свою девушку, и если этого не происходит – а если девушка об этом молчит, значит мужчина уверен что не происходит – то партнер рано или поздно разочаровывается в таких отношениях и очень вероятно, что в итоге найдет себе другую даму, более открытую.

Из трех перечисленных пунктов прямо следует четвертый, указывают психологи. Это – отсутствие экспериментов в сексе. Причиной скорее всего являются и низкая самооценка, и стеснительность, и отсутствие инициативы, и отказ от обсуждения интимных отношений.