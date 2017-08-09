Disney презентовал лесбийский мультфильм для дошкольников

Disney Channel в новом эпизоде мультипликационного сериала Doc McStuffins главными героями сделал родителей-лесбиянок разных рас. Это не первый случай, когда Disney демонстрирует однополые отношения, но впервые такую пару увидят дошкольники.

В новом эпизоде детского мультипликационного сериала Doc McStuffins героями стали родители-лесбиянки разных рас. В русской адаптации сериал для дошколят выходит под названием "Доктор Плюшева".

Актриса Ванда Сайкс, озвучившая темнокожую героиню, в реальной жизни и сама предпочитает однополую любовь, сообщает Mashable. По сюжету новой серии однополая пара с детьми хочет укрыться от землетрясения, вызванного игрушечным динозавром. Чтобы правильно собрать необходимые вещи в "тревожный чемоданчик", пара просит помощи у главной героини, Дотти. Та не отказывает и подробно перечисляет все, что необходимо иметь с собой, спасаясь от катаклизма.

Mashable отмечает, что в мультфильме, целевая аудитория которого – дети дошкольного возраста, не выпячивается сексуальная сторона романтических отношений в однополой семье с детьми. Как пишет издание, в этой серии просто показано, как любящие родители помогают своим детям, не более того.

К слову, Disney Channel не впервые демонстрирует однополую романтику в своих фильмах. Достаточно вспомнить мультсериал "Стар против сил зла" или молодежный "Удачи, Чарли". В этот раз Disney Channel сильно занизил планку зрительского возраста: новую серию Doc McStuffins покажут в предназначенном для дошкольников блоке Disney Junior.