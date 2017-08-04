В Москве появились указатели на китайском

На Ленинградском вокзале в Москве появились объявления об отправлении и прибытии поездов на информационном табло на китайском языке, говорится в сообщении пресс-службы РЖД. 20 секунд на табло высвечиваются указатели на русском языке, 10 секунд – на английском, и еще 10 – на китайском. До 29 сентября планируется также адаптировать для китайских читателей навигационные указатели на выходы, медицинские пункты, залы ожидания, камеры хранения, досмотровые зоны и другие точки. Пилотный проект распространится и на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Там подобные новшества должны быть внедрены до конца 2017 года в рамках подготовки вокзала к Чемпионату мира по футболу.

