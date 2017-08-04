Прогуливавший 10 лет службу чиновник лишился работы

Правительство Валенсии (Испания) уволило чиновника-лодыря, который целых десять лет прогуливал работу. Речь идет о Карлосе Ресио, возглавлявшем с 2006 года библиографический отдел местного муниципалитета.

Несмотря на неисполнение служебных обязанностей, Ресио регулярно получал зарплату. А она составляла ни много ни мало 50 тысяч евро в год.

Чтобы скрыть свои прогулы, хитрец проделывал придуманный им трюк. Он приходил к семи часам утра в архив, отмечался в электронной системе, уходил по своим делам, а потом возвращался к 16 часам и вносил отметку об окончании рабочего дня, сообщает телеканал La Sexta.

Сам чиновник заявил, что в это время работал с документами вне архива. Однако выяснилось, что вместо службы Ресио рисовал комиксы.

NADA PUEDE PARAR A CARLES RECIO pic.twitter.com/3mWKjpKGS6 — El de los comics (@HHFactotum) 15 марта 2017 г.

Примечательно, что никто из коллег чиновника ни разу не видел его на рабочем месте, а его подчиненные и вовсе заявили, что мужчина даже не знает, где расположен его кабинет.

Кроме того, стало известно, что до трудоустройства в архив в 2005 году Ресио держал в своем доме гей-бордель. В настоящее время чиновник находится на больничном. Наказание грозит ему и его непосредственной начальнице – директору архива.

Если испанский чиновник лишился работы из-за своего хобби – непомерной тяги к рисованию комиксов, учительница из американского Далласа Реса Вудвард зимой этого года лишилась работы из-за своего темного прошлого.

Как писали Dni.Ru, женщина благополучно преподавала инженерию, технологию и математику в школе для девочек. Однако после того, как неизвестный сообщил районным чиновникам о том, что раньше учительница снималась в порно, ее уволили.