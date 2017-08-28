На востоке Москвы уровень сероводорода превышен в четыре раза

Специалисты фиксируют превышение показателей максимально допустимого уровня сероводорода в воздухе в нескольких районах Москвы, передает RT. Самые большие проблемы – на востоке столицы. Так, согласно сообщению экологической службы, в районе Косино-Ухтомский предельная допустимая концентрация сероводорода превышена в 2,1 – 4,1 раза. В Выхино-Жулебино также фиксировалось превышение – в 3,5 раза.
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