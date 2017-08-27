Где в Москве самые вкусные завтраки

В сумасшедшем ритме столицы не всегда удается найти время даже на самый важный прием пищи – завтрак. Кто-то спешно перед работой успевает выпить лишь чашку кофе, чтобы взбодриться, кто-то, стоя в пробке, умудряется съесть заранее подготовленные бутерброды, а кто-то и вовсе едет голодным, считая на работе минуты до обеденного перерыва.

Ситуация с легкостью может заиграть другими красками, если вы в курсе, где в Москве можно сытно и вкусно позавтракать. Портал "Москва меняется" отобрал пять мест, где можно позавтракать не только вкусно, но и интересно и красиво.

ПО ТЕМЕ Топ-5 ресторанов Москвы

Christian (Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1А)

Потрясающее кафе, которое привлекает не только своим местоположением (располагается в левом крыле гостиницы "Украина"), но и своей дружелюбной и позитивной атмосферой. По будням завтраки проходят с 9 утра до 13:00, а в выходные с 12:00 до 14:00.

В будние дни выбор завтраков здесь богатый и не ограничивается лишь классическими сырниками, кашами и яйцами бенедикт, а включает в себя вкуснейшие сендвичи с курицей, круассаны и несколько десертов. Клубничный чизкейк, например, фаворит даже тех, кто придерживается диеты. Открытая кухня, забавная подача блюд и яркий интерьер – уже повод встать пораньше и посетить это место.





Кафе "Молоко" (Большая Дмитровка, 7/5, стр. 5)

В "Молоко" завтраки действуют с самого раннего утра, а именно с 7 утра до 13:00, а в выходные удовольствие можно растянуть до 15:00. Все ранние посетители в восторге от сырников и здесь это самая популярная позиция. Но есть, конечно, яичница с добавками на выбор, каши и йогурты.

Очень много внимания владельцы уделяют кофе, здесь он невероятно вкусный. Идеальное место для комфортного неспешного завтрака в классическом интерьере. Летом открыта веранда, а Большая Дмитровка ранним утром особенно прекрасна.

Cook’kareku (Садовая-Кудринская ул., 9, стр. 4)

Самое необычное кафе с завтраками. Они здесь действуют круглые сутки и вариантов, чего бы перекусить больше тридцати. Особенность заведения в том, что здесь вы можете попробовать завтраки той национальности, где жители как раз садятся завтракать.





Например, если вы придете в в 16:00 вам будет предложен американский завтрак (жареный омлет с беконом и помидорами), а если вдруг окажетесь там в четыре утра, то сможете попробовать тайский завтрак (рисовая лапша "пад тай" со слегка обжаренными креветками и цыпленком). На континентальные завтраки действует скидка 30%, а если вы придерживаетесь классики, то для вас в меню найдется овсянка и сырники. Кстати, непосредственно московский завтрак проходит с 8 до 10 утра.

Dr Живаго (Моховая ул., 15/1, 1 этаж гостиницы "Националь")

Этот ресторан дает удивительную возможность позавтракать с видом на Кремль. В будние дни завтраки проходят с 6:00 до 12:00, а в выходные до 13:00. Цены здесь более чем доступные, а позиции в меню угодят не только туристам, но и самым привередливым столичным жителям.

Здесь есть и каши, и горячие бутерброды, и всевозможные блюда из яиц и, конечно, блины. Для тех, кто предпочитает легкий завтрак – предлагают блины с медом, а для тех, кто любит с утра плотно подкрепиться – в меню есть блины с ягненком и жареным луком.





Breakfast Cafe (Малая Никитская ул., 2/1)

Название места говорит само за себя. Помимо того, что завтраки действуют целый день, они очень разнообразные, а порции довольно большие. В меню есть каши, гранолы, салаты, невероятные брускетты (наш выбор с курицей и вялеными томатами) и даже супы.

Место очень уютное, подача блюд красивая и быстрая. А любители кофе оценят разнообразие кофейных напитков, ведь кофейные позиции занимают добрую половину меню.

