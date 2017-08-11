Москвичам разрешили жениться в зоопарке

В Московском зоопарке можно будет сыграть свадьбу. Прием заявок на регистрацию брака открыт с 11 августа. Церемонии будут проходить в Доме Клюева и в прилегающем к зданию саду, пишет газета "Известия" со ссылкой на портал правительства столицы.

Влюбленным, желающим зарегистрировать брак в зоопарке, нужно подать заявление в Тверской отдел ЗАГС. При этом стоит обратить внимание, что церемонии будут проводиться только по пятницам и субботам.