На "Менделеевской" после ремонта открылся эскалатор

На станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена после ремонта запущен эскалатор, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки. Ранее для перехода на станцию "Новослободская" Кольцевой линии пассажиры были вынуждены использовать три смежных работающих эскалатора. Плановый капитальный ремонт проводился с 5 июля 2017 года.