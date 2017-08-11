На "Менделеевской" после ремонта открылся эскалатор

На станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена после ремонта запущен эскалатор, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу подземки. Ранее для перехода на станцию "Новослободская" Кольцевой линии пассажиры были вынуждены использовать три смежных работающих эскалатора. Плановый капитальный ремонт проводился с 5 июля 2017 года.
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