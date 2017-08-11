Францию заполонили зараженные яйца

В супермаркетах Франции с 16 апреля по 2 мая было продано порядка 196 тысяч яиц из Бельгии, зараженных инсектицидом фипронил, передает RT. Вторая партия, содержащая 48 тысяч зараженных яиц, поступила на прилавки магазинов в июле. Французов успокоил министр сельского хозяйства страны Стефан Травер. По его словам, люди могут потреблять зараженные яйца, "не опасаясь за последствия".