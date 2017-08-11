Жители столицы выбрали упаковку для конфет "Москва"

В результате голосования на портале "Активный гражданин" жители столицы из 12 вариантов упаковки для конфет "Москва" отобрали пять, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. В голосовании приняли участие свыше 165 тысяч человек. Окончательное решение должно будет сказать профессиональное жюри. Разработка логотипа, а также обертки и упаковки новых конфет ведется в рамках конкурса, в котором принимают участие молодые дизайнеры и студенты творческих вузов.