Ко Дню города по "Коломенскому" протянут сеть велодорожек

Ко Дню города на территории природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" будет запущена сеть велодорожек протяженностью свыше трех километров, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. Ширина велополосы составит полтора метра. Вдоль нее будет идти пешеходная дорожка шириной в один метр. Веломаршрут будет начинаться от входа в музейный комплекс со стороны станции метро "Каширская" и будет проходить таким образом, чтобы горожане могли увидеть основные достопримечательности парка, такие как дворец Алексея Михайловича и церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи.