Россиянке продали билет на несуществующее место в самолете

Пассажирке авиакомпании S7 Марине Котельниковой продали билет на самолет из Барселоны в Москву на несуществующее место. По словам женщины, лайнер чуть было не взлетел еще до разрешения конфликта.

Инцидент произошел в аэропорту Барселоны в воскресенье, 2 июля 2017 года. Подробности происшествия Марина Котельникова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook. По словам женщины, ее муж купил билет в бизнес-класс, а она должна была лететь в эконом-классе. Уже находясь на борту она обнаружила, что ее места 35А на лайнере не существует.

"Удивлению стюардесс не было предела. Одна из них долго и методично проверяла списки с посадки, минут пять, потом подтвердила, что все верно "Ваше место 35А". В это время посадка завершилась и самолет начал движение к взлетно-посадочной полосе", – написала Марина Котельникова. Она отметила, что бортпроводники не предложили ей сесть на какое-либо другое место. Также ей не удалось поговорить с представителем авиакомпании.

"Похоже он (самолет. – Прим. Ред.) был готов взлетать со стоящим пассажиром", – пояснила женщина. Позднее в комментариях к своему посту она объяснила, что ее все же высадили с лайнера, и ей пришлось самостоятельно покупать билет на следующий рейс в Москву.

В свою очередь, представители S7 написали в Facebook, что бортпроводники предложили Марине Котельниковой сесть на любое из семи свободных мест в самолете, а женщина якобы сама отказалась от них. "О том, что на борту были свободные места я узнала только из ответа S7 пару дней спустя. Я вначале своего поста я писала о том, что я изначально просила upgrade на стойке регистрации, и при регистрации меня уверили, что свободных мест на самолете нет", – прокомментировала эту информацию сама пассажирка.

Отметим, что подобная ситуация происходит в авиакомпании S7 уже не в первый раз. Как писали Dni.Ru, Алексей Тарасов должен был вылететь 23 июня 2017 года из московского Домодедово в Адлер рейсом авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7). На стойке регистрации ему сообщили, что мест в самолете нет, и предложили на выбор два варианта: вылететь на шесть часов позже из того же аэропорта или своим ходом и за свой счет добраться менее чем за два часа до Внуково. При этом ни о какой компенсации за предоставленные неудобства речи не шло.