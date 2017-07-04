Амана Тулеева в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Москву

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Она была проведена в конце июня по плановым показаниям.

Тулеев находится в ЦКБ Управления делами президента России, передает Telegram-канал Mash. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. В Москву политика доставили на специальном вертолете.

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, Тулеев переведен в столицу для реабилитации. Такое решение было принято по инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой после видеоконференции, пишет "Газета.ru".