Амана Тулеева в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Москву

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике. Она была проведена в конце июня по плановым показаниям.
Тулеев находится в ЦКБ Управления делами президента России, передает Telegram-канал Mash. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. В Москву политика доставили на специальном вертолете.
По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, Тулеев переведен в столицу для реабилитации. Такое решение было принято по инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой после видеоконференции, пишет "Газета.ru".
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