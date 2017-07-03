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Общество

Как авиакомпании обманывают пассажиров

Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Borzyh
В России расцветает "дикий" овербукинг – продажа большего числа билетов, чем мест в самолете. В условиях отсутствия законодательной базы авиакомпании активно используют этот инструмент для извлечения прибыли, но зачастую забывают о своих главных работодателях – пассажирах.
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Не всегда счастливый обладатель билета на самолет может попасть на свой рейс. В социальных сетях достаточно примеров, демонстрирующих наплевательское отношение сотрудников авиакомпаний к пассажирам, которые официально приобрели билет, вовремя приехали в аэропорт, но в самолет не попали. При этом объяснения, оправдания и предложения со стороны сотрудников перевозчиков зачастую не выдерживают никакой критики. Например, как в случае, который эмоционально описал один из пользователей Facebook.

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Алексей Тарасов должен был вылететь 23 июня из московского Домодедово в Адлер рейсом авиакомпании "Глобус" (входит в группу компаний S7). На стойке регистрации ему сообщили, что мест в самолете нет, и предложили на выбор два варианта: вылететь на шесть часов позже из того же аэропорта или своим ходом и за свой счет добраться менее чем за два часа до Внуково. При этом ни о какой компенсации за предоставленные неудобства речи не шло.

Редакция Dni.Ru выбрала этот случай в качестве самого яркого и вопиющего в плане отношения к пассажирам авиакомпании "Глобус" и отправила в департамент PR группы компаний S7 официальное письмо. В нем мы просили разъяснить, сколько пассажиров не попали на рейс Москва – Адлер, по какой причине это произошло и как часто в работе группы компаний S7 происходят подобные случаи. Также хотелось понять, насколько правомерно использование овербукинга при продаже билетов, учитывая, что подобная практика не закреплена на законодательном уровне в России.

Мы не оставляли надежды узнать и то, какие компенсации обязана предоставлять авиакомпания пассажирам, которым отказано в посадке на рейс в случае нехватки мест. Ответа редакция так и не дождалась, а телефонные звонки в департамент PR игнорировались.

Между тем в Европе и США, где овербукинг официально прописан в соответствующих законах, такие компенсации могут достигать 200 евро. Пассажиры в европейских странах зачастую предпочитают получить деньги, зная, что авиакомпания в любом случае доставит их в пункт назначения, пусть даже с большим опозданием. А во время задержки пассажиров и накормят, и спать уложат, если ждать придется слишком долго.

Надо признать, что и в России авиакомпании предоставляют горячее питание и номера в отелях при аэропортах, но в совершенно других ситуациях. Например, при задержке рейса на 12 часов и более из-за поломки самолета или погодных условий. Однако это происходит не всегда, а, как правило, после жалоб и скандалов пассажиров.

А вот овербукингом злоупотребляют практически все перевозчики. С точки зрения авиационного бизнеса это инструмент, с помощью которого авиакомпании повышают продажи билетов, пытаясь как можно больше загрузить воздушные суда, разъяснил в интервью Dni.Ru главный редактор портала AVIA RU Network, эксперт комитета по транспорту Госдумы России Роман Гусаров.

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Fludra

По его словам, целью овербукинга не является продажа лишних билетов, то есть больше, чем мест в самолете. Это своего рода страховка от неполностью загруженного самолета. Известно, что у каждого перевозчика есть своя статистика: какое-то количество пассажиров отказываются от полета по самым разным причинам (болезнь, смерть, опоздание, поздний возврат билета), поэтому некоторые места в самолете остаются пустыми. Для того, чтобы максимально загрузить воздушное судно, на основе статистики и специально разработанных математических моделей авиакомпании продают чуть больше билетов, чем кресел на борту, в расчете на то, что число пассажиров выровняется и в итоге всем хватит места.

Те случаи, о которых пишут в Сети, – это сбойные ситуации, когда вдруг все пассажиры явились на рейс и посадочных мест не хватает, уверен эксперт. К сожалению, в России на этот случай законом не предусмотрены действия со стороны авиакомпаний. Они ведут себя "по обстановке": одному пассажиру могут предложить чашечку кофе, а другому – просто потерпеть несколько часов. Но о денежных компенсациях, разумеется, речи не идет: ведь на этот счет нет соответствующего закона.

Два года назад авиаперевозчики пытались поднять этот вопрос, Минтранс даже подготовил законопроект об овербукинге и вынес его на общественное обсуждение, но российский законодатель пока не сделал шаг в сторону одобрения документа. Один из доводов не принимать закон – он будет противоречить другому – "О защите прав потребителей".

По мнению эксперта аналитического центра при Общественной палате Кирилла Акимова, узаконенный овербукинг, по сути, станет легализацией одностороннего отказа поставщика услуг от исполнения своих обязательств перед пассажирами, и без того выступающими слабой стороной правоотношений по перевозке.

Проще говоря, в случае овербукинга авиакомпании не смогут гарантировать доставку путешественника в запланированное время. Как указывает Кирилл Акимов, предлагаемые законопроектом правила позволят перевозчикам исполнять свои обязанности произвольно, а при наличии корыстной или иной личной заинтересованности могут привести к коррупционным проявлениям.

Фото: GLOBAL LOOK press/Lorenzo Mattei

Роман Гусаров признал, что де-факто авиакомпании по-партизански уже давно используют овербукинг для повышения продаж билетов. Но когда происходит сбой и пассажиров оказывается больше, чем мест в самолете, перевозчик сразу же кивает на то, что у него нет законодательного инструмента, защищающего права людей. Авиакомпания всегда может сослаться на компьютерный сбой, технические проблемы и другие обстоятельства.

"Пока же получается, что в отсутствие закона об овербукинге пассажиру остается идти в суд в случае отказа авиакомпании компенсировать неудобства пассажиру. Принятие этого закона  – важная и совсем не сложная законотворческая задача, которую давно необходимо было решить и пойти в ногу со всем миром", – заключил эксперт.

Автор: Александр Комаров3 июля 2017, 15:16

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