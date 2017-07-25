Названы самые грязные моря России

По данным территориальных управлений Роспотребнадзора на июль, ситуация с качеством воды на черноморском и азовском побережьях в 2017 году оценивается как контролируемая. Хуже положение в Каспийском, Балтийском море и Приморье.

На черноморском побережье самая чистая вода — в северной части, например, в Анапе. Санитарным нормам не соответствуют все водные акватории Петербурга (в том числе и Финский залив). Проглотив такую воду, можно заразиться острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также гепатитом А. Под полным запретом купание и в Балтийском море.

Неблагоприятная ситуация и на пляжах Каспия. Роспотребнадзор Республики Дагестан сообщил, что купальные зоны в Каспийске и Махачкале замусорены, не организован лабораторный контроль за качеством морской воды и песка, а также не решен вопрос очистки сточных вод, передает газета"Известия".

Менее острая, но тем не менее неудовлетворительная ситуация ситуация в Приморском крае. Лишь на десяти пляжах из 25 разрешено купаться там в этом году. В частности, в двух бухтах Уссурийского залива — Муравьиной и Лазурной, по результатам анализа воды в открытых для купания местах выявлено превышение гигиенических нормативов.

Публикация от Крым (@crimea_wow) Июл 24 2017 в 3:00 PDT

По мнению экспертов, главными источниками загрязнения являются сточные воды, промышленные производства и разрушающиеся горные породы. Заведующая лабораторией биологической очистки ОАО "НИИ ВОДГЕО" Елена Соколова рассказала, что проблема микробиологического загрязнения морской воды особенно актуальна для небольших населенных пунктов на побережье.

Публикация от Alina Korotetskaya (@k_alinova) Июл 24 2017 в 10:57 PDT

Попадание в моря ртути тоже связано исключительно с деятельностью человека. Замдиректора по научной работе Государственного океанографического института им. Н.Н. Зубова Александр Постнов отметил, что этот загрязнитель отмечается в пробах Балтийского моря. А в последние годы она стала обнаруживаться в Азовском море и Таганрогском заливе. А на Дальнем Востоке рядом с Владивостоком загрязнение моря металлами и нефтяными углеводородами носит хронический характер, поскольку там расположены крупные порты.