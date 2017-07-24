В Москве закрыли для купания два пляжа

Управление Роспотребнадзора по Москве закрыло для купания два пляжа: "Бич Клаб" на севере столицы и Большой городской пруд в Зеленограде. Специалистов не удовлетворило качество воды, сообщили в пресс-службе ведомства.

В столице разрешено купание в восьми зонах отдыха, передает агентство городских новостей "Москва". К ним относятся: Тропарево, озера Черное, Школьное, Белое, Серебряный Бор – 2, Серебряный Бор – 3.