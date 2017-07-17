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Общество

Москву наводнили малярийные комары

Фото: FEMA/Gettyimages.ru
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве обнаружили личинок комаров, в том числе и переносчиков малярии, в 142 водоемах мегаполиса. Проведена необходимая санитарная обработка.
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По состоянию на 17 июля ведомство приняло в эксплуатацию восемь из 11 расположенных в столице зон отдыха с купанием и 37 из 48 зон без купания. Специалистами предварительно были проведены фенологические наблюдения.

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"На 142 водоемах из обследованных 337 обнаружены личинки кровососущих комаров, в том числе переносчиков малярии", – сообщается на сайте Роспотребнадзора. В связи с этим в оперативном порядке были проведены необходимые дезобработки.

Зоны отдыха в Кировской и Строгинской поймах не были приняты в эксплуатацию в связи с тем, что не предоставили необходимые документы. Из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям временно запрещено купание в пляжном комплексе "Бич Клаб".

Ведомство официально разрешило купаться на пляжных зонах: Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3 (СЗАО); Тропарево (ЮЗАО), Большой городской пруд, Озеро "Черное", Школьное озеро (ЗелАО), Озеро "Белое" (ВАО). На "Бич Клаб" принимать водные процедуры можно будет после устранения нарушений.

Напомним, ранее сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал дату начала пляжного сезона в Москве. Он запоздает "всего" на 50 суток. По словам синоптика, считать его открытым можно будет после 20 июля.

Автор: Людмила Фоканова17 июля 2017, 20:27

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