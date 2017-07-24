На Украине матросов вынудили чинить корабль за свой счет

Украинский корвет "Винница", впервые спущенный на воду в 1976 году, не может выйти в море из-за технических неполадок. Стоящий на приколе в Одессе корабль экипаж латает чем может за собственные средства.

"Нужно варить корпус и менять полностью оборудование. Это очень большие расходы. У команды есть желание и некоторые возможности ухаживать за корветом, но этого не достаточно. Поэтому нам помогают волонтеры", – рассказал командир корвета Алексей Мельник.



Предназначенный для уничтожения подводных лодок, боевой корабль должен был стать в доки для ремонта еще год назад. Но командование флота до сих пор тянет с соответствующим приказом. По этой причине экипажу из двадцати человек приходится изыскивать средства на ремонт корабля где только можно, сообщает украинское издание Gazeta.ua. К слову, на борту корвета до сих проходят обучение курсанты.





Ранее Dni.Ru сообщали, что военно-морские силы Украины лишились своего флагмана: фрегата "Гетман Сагайдачный". В 2018 году корабль уже не выйдет в море. Причиной тому – некачественный плановый ремонт. Вице-адмирал Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук заявил, что 25-летний срок эксплуатации корабля истекает в 2018 году. "Мог бы служить и дольше – но жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием", – рассказал флотоводец изданию "Корреспондент".