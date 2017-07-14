Институт телевидения и радиовещания "Останкино" лишен аккредитации

Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" лишен государственной аккредитации. Данное решение принял Рособрнадзор, передает "Газета.ru".

Без аккредитации остался и Первый московский юридический институт. Кроме того, отмечается, что на основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора было прекращено действие лицензии Алтайской академии экономики и права.